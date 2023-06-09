Sivas'ta tuzakla keklik avına çıkan 4 şüpheli yakalandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde tuzakla keklik avına çıktıkları ileri sürülen 4 kişiye 105 bin 80 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi Müdürlüğü ile Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen ilçe kırsalında tuzak kurarak keklik yakalamaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin avda canlı mühre olarak kullandığı 4 kınalı keklik ile 4 kafes ve 7 kıl tuzağa da el konuldu. Keklikler ekipler tarafından doğaya salındı.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere 105 bin 80 lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.





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