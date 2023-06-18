Ulaş'ta bir mahalle daha doğal gaza kavuşuyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'ne doğal gaz verilmesi için çalışmalara başlandı.



Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılında alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hürriyet ve Esentepe mahallesi sakinlerinin doğal gaza kavuştuğunu hatırlattı.

AKSA Sivas Doğalgaz Şirket Müdürü Resul Korkmaz ile yaptıkları görüşme sonucunda bu yıl da Yeşilyurt Mahallesi'nin doğal gaz alt yapı ihalesinin gerçekleştirildiğini ve en kısa zamanda mahallede alt yapı çalışmalarının başlayacağını aktaran İlbey, mahalle sakinlerinin de en kısa sürede evlerinde doğal gazı kullanmaya başlayacaklarını belirtti.

İlbey, doğal gazın ilçenin gelişimine katkı sağlayarak büyükşehirlere göçü durduracağını dile getirerek, "Doğal gaz vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır, Halkımız bize güvendiği müddetçe 'Durmak yok yola devam' sloganıyla güzel ilçemize hizmet vermekten geri durmayacağız." dedi.



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