Hatalı sünnet yaşam boyu sorun yaşatabilir uyarısı

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SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşıldığını belirtti.

Aluç, yaptığı yazılı açıklamada, sünnet geçmişinin 10 bin yıla dayandığını anımsattı.



Sünnet işleminin 2015'ten itibaren sadece tabiplerce yapılabildiğini bildiren Aluç, "Hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilmektedir. Sünnetin toplumumuzda çok sık uygulanması nedeniyle aslında bir cerrahi girişim olduğu göz ardı edilmektedir. Sünnet öncesi çocuğun sünnet konusunda aile ve doktor tarafından mutlaka bilgilendirilmesi gereklidir." ifadelerini kullandı.

Erken ve geç dönemde karşılaşılan en önemli komplikasyonlar hakkında bilgi veren Aluç, kanama, enfeksiyon, idrar kanalının zarar görmesi ve başkaca sorunların yaşam boyu sorun oluşturabileceğine dikkati çekti.



Aluç, sünnetin tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.



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