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Sivas'ta köylüler, içme suyunu güneş enerjisiyle evlerine ulaştırıyor

AA

Sivas'ta köylüler, içme suyunu güneş enerjisiyle evlerine ulaştırıyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde içme suyu depolarının enerji ihtiyacını güneş panellerinden karşılayan iki köyün sakinleri, elektrik maliyetinden önemli oranda tasarruf etti.

İlçeye bağlı Kapı ve Belcik köyü sakinleri, su depolarındaki elektrik maliyetinin artması üzerine güneş paneli kurmak için çalışma başlattı.

İçme suyu depoları için güneş enerjisi paneli kurduran iki köyde, buradan üretilen enerjiyle çalışan dalgıç motor yardımıyla depolardaki su önce şebekeye ardından da evlere veriliyor.

Kapı Köyü Muhtarı Murat Kızıldağ, AA muhabirine, güneş panelleri sayesinde 76 haneli köyün aylık 7 bin lira civarındaki su deposu elektrik maliyetinden tamamen kurtulduğunu söyledi.

Sistemi su deposuna 2021 yılında kurdurduklarını belirten Kızıldağ, "Avrupa'da kalan köylüler ve bizim de katkımızla sistemi kurduk. Kurduğumuz sistem köyümüzün içme suyunu depoya basıyor ve depodan da halkımız kullanıyor." dedi.

Gün ışığından azami derecede istifade ettiklerini anlatan Kızıldağ, sistemin ürettiği elektriğin su deposuna yettiğini kaydetti.

Kızıldağ, sistem sayesinde köyün susuz kalmadığını, kışın bulutlu havalarda dahi sistemin çalıştığını vurguladı.

- "Elektrik parasını üçte bir oranında düşürdük"

Belcik Köyü Muhtarı Hacı Taştan da güneş panelleri kurulmadan önce 200 haneli köyün kullandığı su deposuna aylık ortalama 10 bin lira elektrik faturası geldiğine dikkati çekerek "Köyün yüksek miktar elektrik borcu çıktı. Bunun üzerine bu sistemi düşündüm. 'Su çıkmaz' dediler, mühendis getirip ölçtürdük çıkacağını söylediler." diye konuştu.

Sistem sayesinde köylülerin ödediği elektrik parasının önemli oranda azaldığını belirten Taştan, şöyle devam etti:

"Elektrik parasını üçte bir oranında düşürdük. Gündüz güneş enerjisi suyu basıyor, gece ise şebeke elektriği. Sistem kendini iki defa amorti etti, çok memnunum. Birazını köylüler verdi, biraz da Kaymakamlıktan yardım aldık, üzerine ben ekledim ve bu işi böyle başardık. Köylü memnun oldu, ayda hane başı 20 lira elektrik parası topluyorum."

Taştan, civardaki köylerin de kendilerinden görerek aynı sistemi kurduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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