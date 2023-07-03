Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi arazide ölü bulundu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 2 gün önce kaybolan kişinin, köyüne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki arazide cesedine ulaşıldı.



İlçeye bağlı Eskihamal köyünde yaşayan E.A'dan (60) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında E.A'nın cansız bedeni köyden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

E.A'nın cesedinin bulunduğu yerde arı kovanlarının olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın arı sokması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

E.A'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.