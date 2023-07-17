Akıncılar Kaymakamı Kahveci ilçeye veda etti

SİVAS (AA) - Akıncılar Kaymakamlığından ayrılan Tarık Sefa Kahveci, ilçeye veda etti.

Kahveci, İçişleri Bakanlığının düzenlediği merkez stajı eğitimini tamamlamak ilçeden ayrıldı.

İlçe halkından helallik isteyen Kahveci, "Sizlerle her fırsatta konuşmaya, buluşmaya ve dertlerinize çare bulmaya çalıştık. İlk günümüzden son günümüze kadar sizlerin her daim içten tavırlarınızdan, duyarlı davranışlarınızdan ve gönüllerinizin güzelliğinden aldığımız motivasyonla var gücümüzle sizlere hizmet ettik." ifadelerini kullandı.