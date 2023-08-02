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        Sivas'ta beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:16
        Sivas'ta beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.Ç. (32) yönetimindeki 58 DT 983 plakalı beton mikseri, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Kocakurt mevkisinde, önünde seyreden İ.B'nin (70) kullandığı 77 AH 690 plakalı otomobille çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan M.K. (65) olay yerinde hayatını kaybetti, H.K. (41) yaralandı.

        Yaralı, Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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