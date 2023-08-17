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        Sivas'ta tren hemzemin geçitte traktöre çarptı, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 20:24
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        Sivas'ta tren hemzemin geçitte traktöre çarptı, 1 kişi yaralandı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde trenin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Sivas'tan Malatya'ya giden yük treni, Üçgöz köprü mevkisindeki hemzemin geçitte, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) buğday getiren İ.K'nin kullandığı 58 UC 439 plakalı traktöre çarptı.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü İ.K, Ulaş İlçe Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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