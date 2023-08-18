Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle av tüfeğiyle baba ve oğlunu öldürdü.

        İddiaya göre, Topardıç köyü Kuşburnu mevkisinde tarlasını biçtiren H.E. (52), traktörle köye buğday götürürken arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan dayısı A.K. (62) ile karşılaştı.

        A.K, av tüfeğiyle seyir halindeki traktördeki yeğenine ateş etti. Traktör kontrolden çıkarak şarampole indi. A.K, daha sonra yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlaya giderek bir başka traktörü kullanan eniştesi A.R.E'ye (75) de av tüfeğiyle ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba A.R.E. ve oğlu H.E'nin öldüğü belirlendi.

        Cenazeler, Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Dağlık araziye kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İnce tatil
        İnce tatil
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti

        Benzer Haberler

        CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı Sivas´ta girişimcilere tanıtıldı 
        CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı Sivas´ta girişimcilere tanıtıldı 
        Prof. Dr. Tuğut: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi çok zor, hat...
        Prof. Dr. Tuğut: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi çok zor, hat...
        CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı Sivas'ta girişimcilere tanıtıldı
        CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı Sivas'ta girişimcilere tanıtıldı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta bir kişi tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
        Sivas'ta bir kişi tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
        GÜNCELLEME - Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü