CHP Şarkışla ilçe kongresi yapıldı
SİVAS (AA) - CHP Şarkışla İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Seyit Kayaoğlu yeniden göreve seçildi.
Şarkışla Belediyesi Seyfettin Soysal Konferans Salonu'ndaki kongreye CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Gemerek İlçe Başkanı Ömür Soytürk, delegeler ve partililer katıldı.
Seçime tek liste katılan mevcut başkan Seyit Kayaoğlu, göreve yeniden seçildi.
Kongrede konuşan Milletvekili Karasu, "Seçilen başkanımızı ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Sizlerden istediğimiz hep beraber önce Şarkışla'yı sonra Sivas'ı sonra ise Türkiye'yi ayağı kaldırmaktır." dedi.