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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi makinist yetiştirecek

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde makinist yetiştirilmesi için ön görüşme gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:23
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi makinist yetiştirecek
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        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Otomobil Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ (OMSAN) iş birliği ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu'nda makinist yetiştirme yetkilendirilmesi üzerine ön görüşme yapıldı.

        Görüşmeye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Sebahattin Kartal ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri katıldı.

        3+1 eğitim modelinin uygulandığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde, gerçekleştirilecek yetkilendirme ile Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Makinistlik Programı'ndan mezun olacak öğrenciler, makinistlik eğitimini uygulamalı alacakları için mezun olduktan sonra sadece sınava girerek makinist olabilecek.

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