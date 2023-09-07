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        Sivas'taki trafik kazası kameraya yansıdı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:46
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        Sivas'taki trafik kazası kameraya yansıdı
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        Y.A. idaresindeki 58 NF 195 plakalı hafif ticari araç, Sivas Caddesi üzerinde C.Y. yönetimindeki 58 ACD 459 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen Y.Ş'ye ardından PTT şubesinin ATM'sine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.Ş, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Araçlar ile PTT şubesi ve ATM'de hasar oluştu.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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