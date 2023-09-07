Sivas'taki trafik kazası kameraya yansıdı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Y.A. idaresindeki 58 NF 195 plakalı hafif ticari araç, Sivas Caddesi üzerinde C.Y. yönetimindeki 58 ACD 459 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen Y.Ş'ye ardından PTT şubesinin ATM'sine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.Ş, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Araçlar ile PTT şubesi ve ATM'de hasar oluştu.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.