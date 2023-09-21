Suşehri'nde Ahilik Haftası kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçedeki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Yıldız, Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ahiliğin önemine vurgu yapan Yıldız, odaya kayıtlı olan ve meslekte 35 yılını dolduran esnafları plaketle ödüllendirmek istediklerini söyleyerek, "Tecrübelerine ve fikirlerine ihtiyacımız olan esnaf ağabeylerimize bundan sonraki meslek hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından meslekte 35 yılını geride bırakan 24 esnafa plaket takdim edildi.