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        Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:46 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:58
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        Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 58 ADZ 607 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (63) yönetimindeki 60 HP 343 plakalı tır, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki F.A, S.K, S.D. (64) ve N.A. (63) yaralandı.

        Yaralılar Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

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