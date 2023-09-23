Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 58 ADZ 607 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (63) yönetimindeki 60 HP 343 plakalı tır, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki F.A, S.K, S.D. (64) ve N.A. (63) yaralandı.
Yaralılar Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.