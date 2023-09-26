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        Sivas'ta evde çıkan yangında karı koca öldü

        Sivas'ın Divriği ilçesindeki evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:53
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        Sivas'ta evde çıkan yangında karı koca öldü
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        Sivas'ın Divriği ilçesindeki evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

        Yuva köyünde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü evdeki Ahmet (77) ve Çiçek Gözübüyük (75) çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çiftin cenazesi, Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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