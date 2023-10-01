Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, istinat duvarı yıkıldı, yollarda su birikintileri oluştu, araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı.

Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'nın istinat duvarı, sağanak nedeniyle yıkıldı.

Sivas-Erzincan kara yolunun yan yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Bir trafik polisinin ayağına çizme giyerek tıkanan mazgalı açmak için çaba göstermesi dikkati çekti.

Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son zamanların en şiddetli yağışlarından birinin yaşandığı ilimizde, yağmurdan olumsuz yönde etkilenen hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte şehrimizin dört bir yanında olumsuzlukları gidermek adına hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.