Sivas'ta yerli tohumluk patatesin hasadı başladı

Sivas'ın Hafik ilçesinde yerli tohumluk patatesin hasadına başlandı.

Vali Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Hafik'in Yarhisar köyünde gerçekleştirilen yemeklik ve tohumluk patates hasadına katıldı.

Traktöre binerek hasat yapan Şimşek, tarlada çalışan işçiler ile patates topladı.

Sivas'ın patates üretiminde önemli illerden olduğunu belirten Şimşek, "Patates hem yemeklik olarak hem de sanayide kullanılan önemli endüstriyel bir ürün. Özellikle ilimizde tohumluk patatesin ön plana çıktığını görüyoruz. Tohumluk patateste Sivas, Türkiye birincisi ve ülkemizin tohumluk patates ihtiyacının da yaklaşık üçte biri üretiliyor." dedi.

Şimşek, Sivas'ta patates üretiminin her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizi sertifikalı yeni tohum çeşitlerine yönlendiriyoruz. Çünkü yeni sertifikalı tohum demek daha çok verim demek, hastalıklardan ari bir üretim demek. Sivas, geniş bakir toprakları olan bir ilimiz. Özellikle patates üretimi noktasında çok elverişli. Çünkü ilimizin toprakları patates zararları ve hastalıklarına karşı temiz. Bu nedenle de üreticilerimiz Sivas'ı tercih ediyor. Her geçen gün Sivas'taki patates üretimi artıyor. İlimizin bir özelliği de yüksek rakımda olması nedeniyle üretilen patates daha kaliteli, daha lezzetli. Özellikle raf ömrü daha yüksek ürünler olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah devletimizin teşviki, üreticilerimizin gayreti ile ilimizdeki patates üretimi daha da artacak. Daha kaliteli daha verimli çeşitlere vatandaşlarımız, üreticilerimiz yönelecektir. Vatandaşlarımıza alın terlerinin emeklerinin karşılığını aldıkları bereketli, verimli bir hasat dönemi diliyorum."

Şimşek'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız eşlik etti.

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