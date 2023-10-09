Zara'da öğrencilere yönelik "Uzat Bana Ellerini" adlı etkinlik düzenlendi Sivas'ın Zara ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik "Uzat Bana Ellerini" adlı etkinlik düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik "Uzat Bana Ellerini" adlı etkinlik düzenlendi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği, Zara Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Zara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri hazırladıkları gösterilerle hünerlerini sergilerken, okul öncesi bölümü öğrencileri tarafından da müzikal gösteri sunuldu.

Programın son bölümünde ise Halil Söyler Korosu tarafından yöresel türkülerin seslendirildiği halk müziği konseri düzenlendi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Rüşan Sümbüloğlu, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Sümbüloğlu, "Müzik dinletisi, tiyatro, ponpon dansı, sandalye ve penguen dansı gibi etkinlikler katılımcılarımızın beğenisine sunuldu." dedi.

Etkinliğe Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Zara Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kaan Akbulut, öğrenciler ve veliler katıldı.