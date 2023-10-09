Suşehri'nde meydan projesi için çalışma başlatıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydan projesinin inşaat çalışmalarına başlanıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, eski hükümet konağının yıkıldığı alana yapılacak olan şehir meydanı proje alanında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Yüksel, "Şehirler insanlar gibidir, bedeni ve ruhu vardır. İlçemize nefes aldıracak, şehrin görünümüne önemli ölçüde katkı sağlayacak, şehrin odak noktası haline gelecek Suşehri Meydanı projemizin çalışmaları başlamış bulunmaktadır." dedi.

Projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda hızla gelişen Suşehri'mize, bir değeri daha kazandıracak olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, çocuklarımıza bu hizmet şimdiden hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza hizmet üretmek, imkanlar sunmak, ilçemizin şehir kimliğine kavuşması için atılan bu adımlar sayesinde Suşehri hak ettiği noktalara hızla kavuşacaktır."

Projenin yaklaşık 2 bin 800 metrekare alan içerisine yapıldığını belirten Yüksel, "Oturum alanları, gölgelikler, süs havuzu, ağaçlandırmalar, yeşil alan, otopark, özellikle engelli bireylerimize uygun donatılar gibi bir çok unsuru bünyesinde bulunduracak olan Şehir Meydanı projesi kısa zamanda bitirilerek, milletimizin hizmetine sunulacaktır." diye konuştu.

Yüksel, projenin yaklaşık bir ay içerisinde hizmete sunulacağını ifade etti.