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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Sivas'ta protesto edildi

        Sivas Memur-Sen üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:42
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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Sivas'ta protesto edildi
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        Sivas Memur-Sen üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kent Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Filistin direnişini destekleyen slogan attı.

        Grup adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Sivas 1'nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, İsrail'in Filistin topraklarında katliam yaptığını söyledi.

        Temiz, siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek için bir araya geldiklerin ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Zulmün olduğu yerde siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için, ikiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak ve dünyanın tüm iyi insanlarına 'Zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor' uyarısında bulunmak için buradayız. Siyonistler Filistin'de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. Filistin'de can pazarı kurulmuş, Gazze'de çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar yani kısacası insanlık ölüyor."

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