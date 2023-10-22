Sivas'ta elektrik lambaları içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, bir araçta elektrik lambaları içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, bir araçta elektrik lambaları içerisine gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarında içerisinde B.T. (27), U.D. (36) ve B.A'nın (37) bulunduğu hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Body"in de katılımıyla şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, direksiyon kutusu altındaki özel bölmede elektrik lambaları içerisine gizlenmiş 54 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 6 bin 508 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticari yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.