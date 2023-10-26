Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi binalarda ışık gösterisi yapılıyor
Sivas'ta, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre Müzesi ve tarihi valilik binasında ışık gösterisi gerçekleştiriliyor.
Sivas'ta, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre Müzesi ve tarihi valilik binasında ışık gösterisi gerçekleştiriliyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi ile valilik binası Türk bayraklarıyla süslendi.
Cumhuriyet'e giden yolda tarihi kongreye ev sahipliği yapan müze ile binada akşam saatlerinde ışık gösterisi yapılarak, cephelerine Türk bayrağı yansıtılıyor.
Işık gösterisi 29 Ekim'e kadar devam edecek.