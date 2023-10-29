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        Sivas'ta köye inen ayılar güvenlik kamerasıyla görüntülendi

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde gece saatlerinde köye inen 4 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:52
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        Sivas'ta köye inen ayılar güvenlik kamerasıyla görüntülendi
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde gece saatlerinde köye inen 4 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İmranlı ilçesinde aç kalan 4 ayının Kılıçköy'e inerek bir evin önünde yiyecek araması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, bir ayının köydeki elma ağacına çıkması, bir ayının iki ayağı üzerinde ağaca uzanması ve iki yavru ayının da yere düşen meyveleri yemesi yer alıyor.

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