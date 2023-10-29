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        Ulaş ve Hafik'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ve Hafik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:09
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        Ulaş ve Hafik'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı
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        Sivas'ın Ulaş ve Hafik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan tören, Ulaş Spor Salonu'nda devam etti.

        Kaymakam Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, törene katılan öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Zafer, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında büyük mücadeleler neticesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet ile taçlanmasının 100. yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

        Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        - Hafik

        Hafik ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Hafik Kapalı Spor Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Yusuf Keten ve Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, programa katılanların bayramını kutladı.

        Keten, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

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