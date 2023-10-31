Sivas'ta yol çalışmasında patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol çalışması sırasında ana şebeke borusunun patlaması sonucu fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.
Giriş: 31.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:07
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol çalışması sırasında ana şebeke borusunun patlaması sonucu fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerinin Kemalpaşa Mahallesi Asri Mezarlığı civarında iş makinesiyle yol çalışması yaptıkları esnada içme suyu borusu patladı.
Borudan gökyüzüne doğru fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı.
Ekipler, ana hattan suyu keserek onarım çalışması başlattı.