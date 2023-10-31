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        Sivas'ta yol çalışmasında patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol çalışması sırasında ana şebeke borusunun patlaması sonucu fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:07
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        Sivas'ta yol çalışmasında patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol çalışması sırasında ana şebeke borusunun patlaması sonucu fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.

        İlçe Özel İdaresi ekiplerinin Kemalpaşa Mahallesi Asri Mezarlığı civarında iş makinesiyle yol çalışması yaptıkları esnada içme suyu borusu patladı.

        Borudan gökyüzüne doğru fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı.

        Ekipler, ana hattan suyu keserek onarım çalışması başlattı.

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