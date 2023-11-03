Koyulhisar, 2024 yılında doğal gaza kavuşacak

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, ilçenin 2024 yılında doğal gaza kavuşacağını bildirdi.

Epsileli, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılı yatırım programında olan doğal gaz projesinin öne çekilerek 2024 yılında yatırım programına dahil edildiğini ve projenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylandığını belirtti.

Projenin hayırlı olmasını temenni eden Epsileli, "Uzun zamandır gayretle üzerinde durduğumuz doğal gaz çalışmalarında mutlu sona ulaşmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların ay içerisinde Sivas Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ tarafından başlatılacağını aktaran Epsileli, şunları kaydetti:

"2024 yılı içerisinde ilçemiz doğal gazla buluşacaktır. İlçemize bu konuda destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a, AK Parti Grup Başkanımız Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler'e, AK Parti İstanbul Milletvekili Hemşehrimiz Sayın İsmail Erdem'e, MHP Sivas Milletvekili Sayın Ahmet Özyürek ve önceki dönem Sivas milletvekillerimize ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun."