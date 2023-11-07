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        Akıncılar'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki parayı Filistin için bağışladı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Filistinlilere destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:01
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        Akıncılar'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki parayı Filistin için bağışladı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Filistinlilere destek oldu.

        Türkiye Diyanet Vakfı Akıncılar Şubesi tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını bağışladı.

        Öğrenciler kumbaralarında biriktirdiği 2 bin 140 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırdı.

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, duyarlı davranışlarından dolayı minik öğrencilere teşekkür etti.

        Filistin'de insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Açıkbaş, "Oradaki kardeşlerimizin acısını hafifletmek, yaralarına merhem olmak ve bir nebze olsun onlara yardım etmek maksadıyla 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin harçlıklarını bağışlaması takdire şayan bir durumdur." dedi.

        Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı ise küçük yaşlarına rağmen kocaman kalpleriyle öğrencilerin yapmış oldukları bağışın çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Minik hayırseverlerin biriktirdiği paraları makbuz karşılığında teslim aldıklarını belirten Odabaşı, "İnsanlık dramlarından birinin yaşandığı Filistin'de savaşın mağdur ettiği kardeşlerimizin durumu hala vahametini korumaya devam ediyor. Bir yanda yoğun bombardıman bir yanda yaşanan barınma sorunu ailelere yaşamak adına çok fazla seçenek sunmuyor." diye konuştu.

        Odabaşı, yardım kampanyasına anlamlı katkılarından dolayı minik öğrencilere teşekkür etti.

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