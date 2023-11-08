Sivas'ta sıcak hava balon turizmi başlıyor

Sivas'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Hafik Gölü'nde, sıcak hava balonu uçuş testi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen ve çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan Hafik Gölü'nde, turizmi geliştirmek amacıyla sıcak hava bolunu uçuş testi gerçekleştirildi.

İl merkezine 36 kilometre mesafede bulunan Hafik Gölü yakınından kalkan ve 35 dakika havada kalan sıcak hava balonu, yaklaşık 1100 metreye çıkarak bölgenin güzelliklerini havadan izleme imkanı sundu.

Sivas Valiliğinin himayesinde Sivas Kültür AŞ'nin organizesinde gerçekleştirilen sıcak hava balonu uçuş testine Vali Yılmaz Şimşek de katıldı.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın turizm zenginliklerine bir yenisinin daha eklenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Testin sorunsuz yapıldığını aktaran Şimşek, "Şu anda Hafik Gölü çevresindeyiz. İlimizin eşsiz doğal güzelliklerinden Hafik Gölü'nde sıcak hava balon uçuşu denemesi gerçekleştirdik. Yaklaşık 1100 metreye kadar çıktık ve bu güzel gölü havadan seyrettik." ifadelerini kullandı.

Balon turuyla Hafik Gölü'nün çevresindeki güzellikleri de gördüklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Sorunsuz bir uçuş oldu, güvenli bir uçuş oldu. Buradan şunu anlıyoruz ki burası balon turizmi açısından da son derece elverişli. İnşallah buranın tanıtımına ağırlık vereceğiz. Uçuşlarımız devam edecek ve inşallah balon turizmi anlamında da burası yeni bir destinasyon olacak. Böylece ilimizin turizm zenginliklerine bir yenisini daha eklemiş oluyoruz."

Şimşek, çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacak balon turlarıyla bölgede bulunan doğal güzellikler ve jeolojik yapıların kuşbakışı seyredilebileceğini, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatılacağını belirtti.