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        Sivas'ta elini kıyma makinesine kaptıran kasap hastaneye kaldırıldı

        Sivas'ta elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 18:41 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:56
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        Sivas'ta elini kıyma makinesine kaptıran kasap hastaneye kaldırıldı
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        Sivas'ta elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bir kasapta çalışan B.Ç. (20) et çektiği sırada sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.

        İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

        Uzun uğraşlara rağmen B.Ç'nin elini kurtaramayan sağlık çalışanları Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İş yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de geldi.

        Ekipler kıyma makinesinin hunisini kesemeyince B.Ç. elini kaptırdığı kıyma makinası ile Numune Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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