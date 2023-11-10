Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5'e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor bugün öğlen hava yoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek.

VavaCars Fatih Karagümrük ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

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