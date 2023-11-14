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        Sivas'ta oto lastik tamirhanesinde çıkan yangında bir tır kullanılamaz hale geldi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde oto lastik tamirhanesinde çıkan yangında park halindeki tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:19
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        Sivas'ta oto lastik tamirhanesinde çıkan yangında bir tır kullanılamaz hale geldi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde oto lastik tamirhanesinde çıkan yangında park halindeki tır kullanılamaz hale geldi.

        Sivas-Malatya kara yolundaki Ulaş Belediyesine ait akaryakıt istasyonunda Sami Güneş'e ait oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Akaryakıt istasyonunda park halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tamirhane ve çok sayıda lastik zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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