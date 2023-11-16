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        Sivas'ta üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması başladı

        Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:28
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        Sivas'ta üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması başladı
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        Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması başladı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından fakülte mutfağında organize edilen yarışmaya 13 üniversiteden 70 yarışmacı katıldı.

        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yöresel lezzetlerin yarıştığı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yemeklerde coğrafi işaretli ürün kullanma zorunluluğu bulunduğunu belirten Koç, "Coğrafi işaretle tescillenmiş ürünleri kullanarak Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerimiz unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri ortaya çıkardı." dedi.

        Bölgelerin yöresel lezzetlerini yaşatmayı hedeflediklerini dile getiren Koç, "Bu yarışmanın ikincisini yaparak gelenekselleştirdik. Türkiye'nin farklı lezzetlerini gün yüzüne çıkartacağız. Bu lezzetlere coğrafi işaret almayı teşvik edeceğiz." diye konuştu.

        Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Hastaoğlu da Cumhuriyet'in 100. yılı ve Aşık Veysel Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri yarışmanın özel bir vefa temasıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

        Yarışmaya 13 üniversiteden 26 takımda 70 yarışmacının katıldığını aktaran Hastaoğlu, "Çok kıymetli jüri üyelerimizle bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Bugün ana yemek ve tatlı kategorisinde yarışmacılar değerlendirilecek. Yarın da ikinci etap aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.

        Yarın tamamlanacak yarışmada dereceye girenlere törenle ödül verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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