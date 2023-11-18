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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:16
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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarım sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Burak Kapacak ve Modou Barrow ise günü koşuyla değerlendirdi.

        Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 14.30'da Kadir Has Tesisleri'nde Mondihome Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

        Kırmızı-beyazlı takım ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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