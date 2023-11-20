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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:38
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları araçta ve içindeki iki şüphelinin üzerinde arama yaptı.

        Aramalarda 11 kağıt peçeteye emdirilmiş 3 bin 342 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve plastik naylon içinde 2,14 gram esrar ele geçirildi.

        Kent merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünden inen 2 şüphelinin üstünü aradı.

        Aramada 7 kağıda emdirilmiş 2 bin 128 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İki operasyonda ekiplerce gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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