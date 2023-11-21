DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor

SERHAT ZAFER - Sivas'ın Gürün ve Zara ilçelerinde apartman görünümlü kaya mağaralar binlerce yıldır ayakta duruyor.

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