Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın Gürün ve Zara ilçelerinde apartman görünümlü kaya mağaralar binlerce yıldır ayakta duruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın Gürün ve Zara ilçelerinde apartman görünümlü kaya mağaralar binlerce yıldır ayakta duruyor.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti

        Benzer Haberler

        SİVAS´TA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, SOPALI VE SİLAHLI KAVGA
        SİVAS´TA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, SOPALI VE SİLAHLI KAVGA
        Sivas´ta iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga
        Sivas´ta iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga
        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir otomobilde hasar oluştu
        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir otomobilde hasar oluştu
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta bir kişinin otomobilin camını taşla kırması güvenlik kamerasına ya...
        Sivas'ta bir kişinin otomobilin camını taşla kırması güvenlik kamerasına ya...
        Sivas'ta okullarda ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı
        Sivas'ta okullarda ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı