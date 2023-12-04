Sivas'ta ilkokul öğrencileri kuşlar için kafes yaptı Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, kuşlar için yaptıkları kafesleri okul bahçesindeki ağaçlara astı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, kuşlar için yaptıkları kafesleri okul bahçesindeki ağaçlara astı.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, öğrencilerin sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan gözetiminde "Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında "Kuş Yuvası Yapımı ve Kuş Yuvası Yerleştirme Etkinliği" gerçekleştirdiğini söyledi.

Duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilerini kutlayan Aydın, "Hayvan sevgisi ve merhamet duygularını geliştirmek amacıyla yapılan etkinlikte öğrencilerimiz, çeşitli malzemelerle yaptıkları rengarenk kuş yuvalarını beslenme ve barınma zorluğu çeken kuşlar için okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi. Yerleştirdikleri kuş yuvalarının içerisine yem de bırakarak kuşların beslenmesine ve barınmasına imkan sağladılar." dedi.

Ulaş İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kuşların barınması için yaptıkları kafesleri okulun bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.