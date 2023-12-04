Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta ilkokul öğrencileri kuşlar için kafes yaptı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, kuşlar için yaptıkları kafesleri okul bahçesindeki ağaçlara astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri kuşlar için kafes yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, kuşlar için yaptıkları kafesleri okul bahçesindeki ağaçlara astı.

        Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, öğrencilerin sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan gözetiminde "Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında "Kuş Yuvası Yapımı ve Kuş Yuvası Yerleştirme Etkinliği" gerçekleştirdiğini söyledi.

        Duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilerini kutlayan Aydın, "Hayvan sevgisi ve merhamet duygularını geliştirmek amacıyla yapılan etkinlikte öğrencilerimiz, çeşitli malzemelerle yaptıkları rengarenk kuş yuvalarını beslenme ve barınma zorluğu çeken kuşlar için okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi. Yerleştirdikleri kuş yuvalarının içerisine yem de bırakarak kuşların beslenmesine ve barınmasına imkan sağladılar." dedi.

        Ulaş İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kuşların barınması için yaptıkları kafesleri okulun bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        TV'de tartışmış sokakta öldürmüştü! İşte cani kocaya istenen ceza!
        TV'de tartışmış sokakta öldürmüştü! İşte cani kocaya istenen ceza!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
        Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
        Prof. Dr. Tuğut: Rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV enfeksiyonlar...
        Prof. Dr. Tuğut: Rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV enfeksiyonlar...
        Sivas'ta engelliler arası Esma-ül Hüsna ve hadis ezberleme yarışması düzenl...
        Sivas'ta engelliler arası Esma-ül Hüsna ve hadis ezberleme yarışması düzenl...
        Sivas'ta jandarmadan engellilere özel etkinlik
        Sivas'ta jandarmadan engellilere özel etkinlik
        "Minik Herkül" Paris Paralimpik Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırla...
        "Minik Herkül" Paris Paralimpik Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırla...
        Sivas´ta otomobil şarampole düştü: 5 yaralı
        Sivas´ta otomobil şarampole düştü: 5 yaralı