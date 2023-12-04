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        Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri Sanayi Sitesi'nin yollarında asfalt çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:35
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        Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri Sanayi Sitesi'nin yollarında asfalt çalışmalarına başladı.

        Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, çalışma yapılan bölgede incelemede bulunarak, esnaflarla sohbet etti.

        Çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Yüksel, "Göreve geldiğimiz ilk yıllarda sanayi sitemizin yollarını asfalt ile buluşturmuştuk. Zaman içerisinde iyileştirmeler devam etmiştir. Hizmet sevdası ile yolların sıcak asfalt ile buluşması için çalışmalarımızı başlattık. Allah izin verirse en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan ekipleri kutladığını belirten Yüksel, "Ekiplerimiz çalışmaları tüm hızıyla bitirmek için gayret içerisindeler. Bizleri biran olsun yalnız bırakmayan Suşehri Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yusuf Aygül ve yönetimine, her zaman bizlerin destekçisi olan sanayi esnaflarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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