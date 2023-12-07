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        Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:13
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        Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı.

        Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş Kavşağı'nda denetim gerçekleştirdi.

        Uygulamada polisler, yolcu otobüsleri ve ticari araçların lastiklerinin diş derinliğini ölçtü.

        Polisler, araç sürücülerine kış lastiği takmanın önemini de anlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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