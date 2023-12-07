Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı.

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş Kavşağı'nda denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada polisler, yolcu otobüsleri ve ticari araçların lastiklerinin diş derinliğini ölçtü.

Polisler, araç sürücülerine kış lastiği takmanın önemini de anlattı.

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