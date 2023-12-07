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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:08
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu

        Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

        EMS Yapı Sivasspor: Erhan Erentürk, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Ziya Erdal, Keita (Dk. 74 Njie), Hakan Arslan, Kvet, Eren Kaya (Dk. 46 Emre Gökay), Abdulkadir Parmak, Ahmed Musa (Dk. 74 Manaj)

        Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Cantuğ Temel, Hüseyin Eren Bektaş, İsmail Tarım, Ahmet Batuhan Akyüz, Sirac Susancak (Dk. 73 Metincan Cici), İrfan Akgün (Dk. 83 Talha Bulut), Ufuk Özcan, Mustafa Diler (Dk. 73 Mehmet Arslan), Kerem Kılıç (Dk. 64 Abdullah Çelik), Erkul Küçük (Dk. 73 Ahmet Arda Tuzcu), Harun Özcan

        Goller: Dk. 19 Hakan Arslan (Penaltıdan), Dk. 25 Ahmed Musa (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 Harun Özcan (Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 48 Ufuk Özcan, Dk. 90+1 İsmail Tarım (Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor), Dk. 76 Appindangoye (EMS Yapı Sivasspor)

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