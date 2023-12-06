Akıncılar'da kış tedbirleri görüşüldü

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kış tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kış sezonunda taşımalı eğitim sistemi, ilçe merkezi ve köylerde doğabilecek sorunlar ile çözümleri görüşüldü.

Toplantıya Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ile ilgili kurum amirleri katıldı.

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