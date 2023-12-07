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        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların talepleri dinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:33
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        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri
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        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların talepleri dinliyor.

        Zafer, Kurtlukaya, Boğazdere, Kazanpınar, Kurtoğlu ve Çevirme köylerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Zafer, köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Zafer, daha sonra köy konakları ve okullarda incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Zafer, köylerin daha yaşanabilir yerleşim yerleri olması için çalıştıklarını söyledi.

        Zafer'e, ziyaretlerinde Ulaş Jandarma Bölük Komutan Vekili Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da eşlik etti.

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