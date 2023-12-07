Akıncılar'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, siyasi parti temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme, insan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme kurulları oluşturularak ilçede planlanan faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.