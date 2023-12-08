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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:54
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Koyulhisar ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2'si iş yeri olmak üzere 8 adreste arama yaptı.

        Aramalarda 54 gram eroin, 13 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 enjektör, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 98 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 2 dedektör ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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