Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

M.G. (44) yönetimindeki 34 FRM 660 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi Kurusırt mevkisinde şarampole devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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