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        Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:36
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        Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        M.G. (44) yönetimindeki 34 FRM 660 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi Kurusırt mevkisinde şarampole devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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