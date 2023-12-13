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        Ulaş'ta TÜBİTAK Projeleri ve TEKNOFEST başvuru süreci anlatıldı

        Ulaş ilçesinde TÜBİTAK Projeleri ve TEKNOFEST başvuru sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:15
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        Ulaş'ta TÜBİTAK Projeleri ve TEKNOFEST başvuru süreci anlatıldı
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        Ulaş ilçesinde TÜBİTAK Projeleri ve TEKNOFEST başvuru sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "HEDEF BİLİM" projesi kapsamında, idareci ve öğretmenlere yönelik Kaymakamlık Konferans Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi TÜBİTAK İl Koordinatörü Emine Karamuklu, TÜBİTAK Projeleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi, HEDEF Projesi kapsamında yürütülecek çalışmaları anlattı.

        ​​​​​​​Öğretmen Abdullah Tuncel iseTEKNOFEST başvuru sürecini anlatan sunum yaptı.

        Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, şube müdürleri, idareciler ve öğretmenler katıldı.

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