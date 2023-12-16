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        Ulaş'ta parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

        Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:54
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        Ulaş'ta parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
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        Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Esentepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

        İlçede altyapısı tamamlanan yollarda 40 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyleyen İlbey, ihtiyaç duyulan mahallelere de kilit parke taşı döşediklerini belirtti.

        İlbey, çalışmaların hava şartları müsait olduğu zamana kadar devam edeceğini aktararak, "İlçemizi daha yaşanır ve modern hale getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz." dedi.

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        Galeri

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