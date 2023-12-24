BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta aday tanıtım programında konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugüne kadar verdiğimiz şehitlerin kanları yerde kalmadıysa bugün verdiğimiz şehitlerin de kanları yerde kalmayacak, 1'e 1000 alacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuşan Destici, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak, ailelerine başsağlığı diledi.

Destici, Türk ordusunun terörle mücadelesinin sürdüğünü, hiçbir sivili, camiyi, hastaneyi, okulu hedef almadığını, Türklüğün ilke ve kurallarına göre düşmanla savaştığını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin sonuna kadar süreceğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz yanıyor, 12 şehidimiz var ama işte şimdi biraz önce gelen bir haber PKK'nın siyasi partisi Diyarbakır'da kongre yapıyor, halaylar çekiyor, türküler söylüyor ve aynen kullanılan ifadeyi buradan söylüyorum. Bebek katili için sloganlar atılıyor ve 'sonu muhteşem olacak' deniliyor. Sivas'tan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun baba ocağından sesleniyoruz. Sonunuz muhteşem değil, sonunuz helak olacak. Bugüne kadar verdiğimiz şehitlerin kanları yerde kalmadıysa bugün verdiğimiz şehitlerin de kanları yerde kalmayacak, 1'e 1000 alacağız Allah'ın izniyle."

- "Her gün yılan gibi kabuk değiştiriyorlar"

Terörle mücadeleyi birlikte vermedikten sonra kazanmanın zaman alacağına dikkati çeken Destici, "Elbette kazanacağız. Bakın Mecliste PKK'nın siyasi partisi var. PKK'nın milletvekilleri var. Bunların Meclis Başkanvekillerinin yönettiği hiçbir toplantıya katılmadım. Hiçbirisine diğerleri gibi başkanım çekmedim. Hiçbirisine selam vermedim, elini sıkmadım çünkü onların elinde de şehitlerimizin kanı var." diye konuştu.

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP, PKK'nın siyasi partisi, bir bakıyorsunuz ismi HDP bir bakıyorsunuz Yeşil Sol, bir bakıyorsunuz DEM olmuş. Yani her gün yılan gibi kabuk değiştiriyorlar. Kılıktan kılığa giriyorlar ve Anayasa Mahkemesi bütün bunları seyrediyor. Hala kapatma davası nihayete ermiş değil. Peşine iki parti daha kurdular, 3 isim daha değiştirdiler. Anayasa Mahkemesine geçen seçim öncesi onlarca çağrı yaptık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız bizim bu çağrılarımız üzerine Anayasa Mahkemesine yazı yazdı. PKK'nın siyasi partisine verilen Hazine yardımının kesilmesini istedi. Önce Anayasa Mahkemesi 'evet' dedi. Daha sonra 'hayır' dedi ve eski parayla 700 trilyonu HDP'nin yani PKK'nın kasasına koydu. Yazıklar olsun. Herhalde birlikte demleniyorlar. Onu da bilmiyorum. Hepsini tabii ki kastetmiyorum ama bu karar bizi rahatsız etmiştir. Bu karar bizim kanımıza dokunmuştur. Anayasa Mahkemesi, evet hukuktan adaletten yana olmalıdır ama her şeyden önce devletten, milletten, ordudan yana olmalıdır. Bağımsızlıktan yana olmalıdır, terörle mücadelenin yanında olmalıdır. Bakın şimdi de yine 800 trilyon para verecekler. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi devletinde terör örgütünün partisi olur? Dünyadaki hangi parlamentoda o devlete savaş açmış terör örgütünün partisi, milletvekilleri yer alır?"

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere çağrıda bulunan Destici, "Neyi bekliyorsunuz? Daha kaç askerimizin şehit olmasını bekliyorsunuz? Bunların dokunulmazlıklarını kaldırın, yargıya gönderin. Hepsini hapse tıkın diyoruz. Hepsi cezasını çeksin diyoruz." ifadesini kullandı.

Devletin, ordunun, Türkiye'nin terörle apansız bir mücadele verdiğinin altını çizen Destici, "Ya Irak kendi sınırlarından Türkiye'ye karşı 40 yıldır kanlı bir mücadele veren, ABD başta olmak üzere tüm emperyalistlerin desteğini alan ve onların maşası olan PKK ve uzantılarını topraklarından çıkaracak ya da Türkiye'ye teslim edecek, başka yere sürecek ya da Türk ordusu tamamen o bölgeyi hakimiyetine alıp orada bir tane terörist bırakmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından aday tanıtımı gerçekleştirildi.