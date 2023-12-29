Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Koyulhisar Kaymakamı Demir, kontrol noktasındaki jandarma ekibini ziyaret etti

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Demir, jandarma kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koyulhisar Kaymakamı Demir, kontrol noktasındaki jandarma ekibini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Demir, jandarma kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

        Kaymakamı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Yel ile D-100 kara yolu jandarma kontrol noktasında görev yapan personeli ziyaret etti.

        Demir, uygulamaya katılan jandarma personeli ile bir süre sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha

        Benzer Haberler

        Gürün'de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı
        Gürün'de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı
        Gürün Kaymakamı Sarı, Hükümet Konağı inşatını inceledi
        Gürün Kaymakamı Sarı, Hükümet Konağı inşatını inceledi
        Suşehri SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarlar seçildi
        Suşehri SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarlar seçildi
        Sivas'tan kısa kısa
        Sivas'tan kısa kısa
        Zara'da Filistin'e yardım amacıyla kermes düzenlendi
        Zara'da Filistin'e yardım amacıyla kermes düzenlendi
        Sivas'ta, bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta, bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı