Koyulhisar Kaymakamı Demir, kontrol noktasındaki jandarma ekibini ziyaret etti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Demir, jandarma kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Kaymakamı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Yel ile D-100 kara yolu jandarma kontrol noktasında görev yapan personeli ziyaret etti.

Demir, uygulamaya katılan jandarma personeli ile bir süre sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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