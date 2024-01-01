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        Sivasspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un anlaymaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun, "Bugün burada olmak, Sivas'ta ve Sivasspor'da, Yiğidolarla beraber olmak gerçekten mutluluk verici. O yüzden de iyi ki geldik, iyi ki beraberiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:28
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        Sivasspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un anlaymaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun, "Bugün burada olmak, Sivas'ta ve Sivasspor'da, Yiğidolarla beraber olmak gerçekten mutluluk verici. O yüzden de iyi ki geldik, iyi ki beraberiz" dedi.

        Sivasspor ile yarın resmi sözleşme imzalamak üzere Sivas'a gelen Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden kırmızı-beyazlı ekibe gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Güzel bir heyecan ve duygu yaşadığını belirten Uygun, "2009'da ayrılıyorsunuz, çok güzel şeyler yaşadınız bir yere tekrarından geliyorsunuz. Tabii kader gayrete aşıktır. Bazen kader sizlere neyi nasip ederse o şekilde de hayat sizin mücadelenizi devam ettirir." diye konuştu.

        Uygun, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Keşke o zamanlar taraftarlarımız bu zamanki taraftarlar gibi olsaydı da o zaman UEFA'ya gittiklerimizde ya da Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimizde şampiyonluklar kupası kazanmamıza vesile olurlardı. Ama gene de şimdi artık bir an önce taraftarımızı tribünlere bekliyoruz, onların bir an önce desteğini bekliyoruz. Bir şehrin markası ve başarısı o şehrin kalitesini yükseltir. Bugün dünyanın her bir yerinde olan 7 milyona yakın Sivaslının olduğu bir ortamda taraftarlarımızın da tribündeki yerlerini almalarını, Sivasspor'u sonuna kadar desteklemelerini bekliyoruz. Biz onlar için elimizden geleni yapacağız."

        Ligde zor bir sürecin kendilerini beklediğini aktaran Uygun, "İnşallah yarın imza törenimiz var, imzamızı atacağız. Ondan sonra da ilk etapta Kayserispor deplasmanı sonra da içeride kendi evimizde Galatasaray maçında taraftarımızı ağırlayarak ligi en güzel şekilde forse edeceğiz. 21 gün çok önemli 7-8 maç var. O yüzden de çok yoğun ve meşakkatli bir tempoda çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        -"Beni Sivaslı sanıyorlar"

        Teklif geldiğinde çok duygulandığını söyleyen Uygun, şunları kaydetti:

        "Sevenlerimize, taraftarlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Hiç konuyu bile gündeme getirmelerine müsaade etmiyordum. Çünkü benim öyle bir huyum yok. Ama en son olay olunca tabii insanlar burası bizim ne söyleyeyim? Hani çocuk doğduğunda o süreci yaşandığınız için mutluluğu daha farklı oluyor. Bir takıma evet gidebiliyorsunuz. Ama buradaki malum biliyorsunuz beni Sivaslı zannediyorlar. Yani bir Sakaryalı olarak ben burada 8 senemi verdim. 8 sene boyunca burada yattım, burada kalktım. Dolayısıyla da o yüzden bir daha böyle bir şey olduğunda insan ister istemez heyecan duyuyor.

        Bugün burada olmak, Sivas'ta ve Sivasspor'da, Yiğidolarla beraber olmak gerçekten mutluluk verici. O yüzden de iyi ki geldik, iyi ki beraberiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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