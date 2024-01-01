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        Şarkışla'da Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:08
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        Şarkışla'da Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneğince Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programına, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Programda, eğitimci yazar Ömer Arif, Mekke'nin fethi ve Kudüs hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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